Балчун намекнул, что ему нужно 5 лет на рывок

Войцех Балчун считает, что создал костяк новой команды в "Укрзализныце", и рад, что есть долгосрочное видение развития компании.

В интервью Лига.net на вопрос, как на топ-должности УЗ попали директор по безопасности Николай Немцов, директор по грузовым перевозкам и логистике Максим Кушнирчук и Елизавета Пушко-Цибуляк, которая отвечает за корпоратизацию УЗ, он ответил:

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я не могу привезти из Польши или Европы менеджеров на все позиции. Я уговаривал многих иностранцев прийти в УЗ, но большинство отказались. Коллеги боятся брать на себя такие риски и в целом не готовы ехать в Украину. Поэтому мы ищем сотрудников прежде всего на украинском рынке".

"Сейчас уже сформирован костяк команды. Тех людей, которых вы перечислили, я как раз считаю очень удачным выбором", – отметил Балчун.

"Конечно, я не могу физически проконтролировать всех, не допустят ли они какую-то ошибку, но я оцениваю их работу. Благодаря этим людям – к ним я бы добавил еще около 10 менеджеров – у нас есть стратегия обновления подвижного состава, стратегия развития УЗ на 5 лет, операционная стабилизация и тренд к росту", – заявил он.

На просьбу назвать три главных достижения за этот год, Балчун ответил: "Главное – нам удалось сделать так, чтобы УЗ не остановилась".

"Компания Ernst & Young по результатам финансового аудита в этом году убрала из своего отчета пункт, в котором говорилось, что есть риск для продолжения деятельности УЗ. Реальная оценка аудитора была: неизвестно, переживет ли фирма 2016 год. Сейчас они пришли к нам с улыбками и сказали, что УЗ находится в хороших руках и выходит на прямой путь, давайте этого не утратим", – похвалился глава компании.

"Стратегия показывает, что у нас есть долгосрочное видение, а не только краткосрочное, как это всегда было в УЗ. Программа инвестиций на 5 лет объемом 130-150 млрд грн – такой программы никогда не было", – заявил Балчун.

"Также нужно принять во внимание, что с июля прошлого года по март нынешнего мы подняли зарплаты для всех сотрудников на 50%", – добавил он.

На вопрос о трех провалах за время работы в УЗ Балчун сказал, что надеялся на большую готовность к реформам и на больший темп.

"В Украине очень много красивых слов и заявлений. А когда дело подходит к конкретным делам – случается разное. Я постоянно пытаюсь донести рынку, со стороны которого чувствую огромное давление: реформа такого гиганта, как УЗ, – это пот, кровь, слезы, смирение и терпение. Если кто-то через месяц моей работы спрашивает, где реформы, то этот человек не имеет никакого понятия об управлении такой организацией", – заявил он.

Балчун отметил, что во всем мире железная дорога имеет инерцию. В Польше он возглавлял правление PKP Cargo 5 лет. "Первые два года был кошмар, а результат пришел на третий год. На четвертый год мы получили лучший результат в истории. У меня было это время, но гарантий никогда нет".

"Я убежден только в том, что хорошие вещи в УЗ уже начались", – сказал он.

На вопрос, сколько времени ему нужно, чтобы показать качественный рывок "Укрзализныци", Балчун ответил, что есть финансовый критерий и общественное мнение.

"Часто наши вокзалы выглядят намного лучше, чем европейские. Такие же, как у нас, гремящие электрички, вижу и во Франции, и в Германии, и в Словакии. Резко улучшить состояние железной дороги, дать людям комфорт и европейский сервис – это сложный процесс, потому что речь идет о тысячах вагонов и локомотивов, которым по 30-35 лет. У нас здесь уже немного музей", – заявил он.

"В ближайшие 5 лет мы приобретем и модернизируем 30% грузовых вагонов и обновим 45% пассажирских - это чрезвычайно амбициозная задача, которая требует времени и больших денег", – добавил Балчун.

Как известно, контракт Балчуна как руководителя "Укрзализныци" завершится 5 июня, продолжат ли его – не известно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что Балчуну "пора уйти".

Алена Рощенко, УП