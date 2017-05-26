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Балчун об электричках: Выгоднее бесплатно возить, чем усилить контроль

Пятница, 26 мая 2017, 17:35

Количество пригородных электричек сократили из-за низкой того, что по базе продажи билетов они были заполнены лишь на четверть.

Так объяснил коллизию глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в интервью Лига.net.

На замечание, что в пригородных электричках в часы пик коллапс, из-за сокращения составов с 8-10 вагонов до 4-6 электрички едут переполненными, он сказал:

"Тут много элементов. Говорят, что мы поставили слишком мало вагонов. Потом оказывается, что из 100% желающих поехать билеты купили только 25%. Но, прогнозируя заполняемость, мы же ориентируемся на количество реально проданных билетов. По системе мы видим полупустой поезд, но фактически он заполнен, просто никто не покупает билеты".

"Усилить контроль? Да, но это вопрос правовой базы", – объяснил Балчун.

Он назвал еще один аспект: "Пригородные перевозки принесли нам в прошлом году около 4,7 миллиарда гривен убытков. На контроль мы тратим 150 миллионов гривен. Получается, что нам выгоднее бесплатно возить пассажиров пригородных поездов, тогда убытки сократятся на 150 миллионов".

По словам Балчуна, пригородные перевозки – наиболее проблемная часть услуг УЗ.

"Почему она в таком состоянии? В отличие от стран Западной Европы, мы не получаем никакой финансовой поддержки от правительства или самоуправления. Польский PKP-интерсити получает огромные прямые дотации от государства. Обеспечить низкую цену билета для людей, которые едут на работу или в школу, – это обязанность государства. Это позволяет предложить пассажирам совершенно другие стандарты", – сказал он.

"В Украине мы сами решаем эти проблемы за счет грузовых перевозок. Пока система не поменяется, ситуация не изменится", – подчеркнул Балчун.

Как сообщалось, в последнее время количество вагонов в пригородных электричках Украины сокращается. Из-за этого в "часы пик" на станциях и в поездах бывает давка.

В апреле возмущенные люди на станции Барышевка заблокировали ж/д пути.

Алена Рощенко, УП

Темы: Укрзализныцятранспорт
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