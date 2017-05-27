Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемого в расстреле мотоциклиста взяли под стражу на 60 суток

Суббота, 27 мая 2017, 15:34

В Киеве Дарницкий райсуд избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом 27 мая сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По данным прокуратуры, подозреваемому объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство без квалифицирующих признаков".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 

"Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления", - сообщила Максимец.

Как известно, 25 мая на Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба, в результате которой скончался мотоциклист. По данным полиции, потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля.

26 мая подозреваемый в расстреле мотоциклиста сам пришел в полицию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Киев
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: