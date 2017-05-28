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На Донбассе задержали разведчика "ДНР"

Воскресенье, 28 мая 2017, 00:28

На подъезде к КПВВ "Гнутово" правоохранители задержали мужчину, который раньше входил в ряды боевиков "ДНР".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"При осмотре личных вещей у него обнаружены военный билет так называемой "ДНР" и справка об участии в боевых действиях на стороне НЗФ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что мужчина с 2014 по 2016 год проходил "службу" в одном из подразделений боевиков на неконтролируемой территории.

"Гражданин неоднократно принимал участие в боевых действиях и совершал боевые выходы с целью ведения диверсионно-разведывательной работы. По его словам, в 2016 году уволился из рядов НЗФ так называемой "ДНР" по собственному желанию", - отметили в Госпогранслужбе.

Мужчина был передан сотрудникам СБУ для проведения следственных действий.

Темы: ДНР
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