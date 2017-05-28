В ОРЛО заявили, что готовы развести силы у Станицы, но Киев "срывает"

Представители ОРЛО заявили, что подали сигнал украинской стороне о готовности развести вооружение возле н.п. Станица Луганская согласно соглашениям от 21 сентября 2016 года, но "украинская сторона сорвала процесс разведения".

Об этом говорится в сообщениях онлайн-ресурса боевиков "ЛИЦ", который ссылается на "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко.

По его словам, представители "Народной милиции ЛНР" прибыли в район Станицы Луганской "в рамках очередной попытки начать предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств".

Там они "запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив свою готовность начать отвод подразделений "ЛНР" и ожидали "подтверждение готовности украинской стороны".

Однако, по словам Филипоненко, "украинская сторона сорвала разведения сил и средств". При этом он сослался на данные представителей миссии ОБСЕ, которые находятся на украинской стороне.

"Мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается отводить силы и средства, и это подтверждают представители миссии ОБСЕ, их наблюдатели на украинской стороне", - заявил он.

Как известно, 21 сентября 2016 года участники Контактной группы в Минске договорились о разведении сил и средств на трех участках: вблизи н.п. Золотое, Станица Луганская и Петровское. Разведение сил произошло лишь в районе Золотого и Петровского, возле Станицы разведение несколько раз пытались провести, но процесс срывался из-за обстрелов боевиков. Со стороны "ЛНР" заявляют, что в срыве отвода виновата украинская сторона.

Украинская правда