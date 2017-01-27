Януковичу обновили обвинение о госизмене

Генеральная прокуратура Украины в пятницу вручит защите экс-президента Виктора Януковича уточненное подозрение в государственной измене.



Об этом заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".



"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению", - сказал он.



"Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - добавил он.



Прокурор подчеркнул, что 30 января Генпрокуратура завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты.



Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что недавно следствие допросило последнего свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича - председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Материалы дела о государственной измене Януковича уже в ближайшее время передадут на ознакомление его защиты.



Луценко объявил подозрение Януковичу в государственной измене и попличництви Российской Федерации в агрессии против Украины во время видеодопиту 28 ноября 2016.

17 января 2017 Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 с просьбой ввести российские войска в Украину.



20 января Печерский райсуд разрешил проводить заочное расследование в отношении Януковича по делу о госизмене Главной военной прокуратуре.