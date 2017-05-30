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НАБУ до 31 мая решит, отпускать ли Насирова в США

Вторник, 30 мая 2017, 14:25

Национальное антикоррупционное бюро до 31 мая должно решить, отпускать ли за границу отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сказал 30 мая руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

Он подтвердил, что Насиров накануне подал соответствующее ходатайство вернуть ему заграничный паспорт в НАБУ.

Насиров устно подтвердил Холодницкому, что предоставил следствию документы, подтверждающие крайнюю необходимость выезда на лечение в США.

"Сроки рассмотрения (ходатайства - ред.) истекают завтра. Я ожидаю от детективов информацию о результатах его рассмотрения", – сказал руководитель САП.

По словам Холодницкого, несмотря на "определенные обстоятельства", которые затягивают этот процесс, САП ожидает завершения расследования по Насирову в первой декаде июня.

"В первой декаде июня мы планируем открыть стороне защиты материалы для ознакомления", - сказал руководитель САП.

Как известно, отстраненному главе ГФС было проведено хирургическое вмешательство, операция.

Холодницкий подтвердил, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза по этому факту.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие утверждает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Валентина Романенко, УП

Темы: НасировНАБУ
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