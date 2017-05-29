Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампу доложили о запуске ракеты в Северной Корее

Понедельник, 29 мая 2017, 04:59

Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает Reuters.

"В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп был проинформирован о запуске. Тихоокеанское командование США заявило, что оно отслеживало то, что, скорее всего, было  баллистической ракетой ближнего действия в течение шести минут, и пришло к выводу, что она не представляла угрозы для Северной Америки", — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что в понедельник из восточного региона Северной Кореи Вонсан был произведен пуск неидентифицированной ракеты, вероятно, баллистической ракеты типа Scud. Она пролетела около 450 км. По данным японского правительства ракета упала в исключительной морской экономической зоне Японии.

Как сообщалось, 21 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан. Местная пресса на следующий день заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности были успешными.

В связи с этим США отправили еще один авианосец к берегам Корейского полуострова.

Впоследствии США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея - это мировая проблема, которая будет решена.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность - была бы "катастрофой".

Темы: Северная КореяСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: