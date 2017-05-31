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В Симферополе предварительно заслушали дело Умерова: 4 отказа

Среда, 31 мая 2017, 14:27

31 мая в Симферополе в аннексированном Россией Крыму состоялось первое предварительное слушание по делу Ильми Умерова.

Как рассказал QirimInfo адвокат Эдем Семедляев, сторона защиты подала четыре ходатайства – суд их отклонил.

Первое ходатайство было об отложении судебного заседания в связи с тем, что из трех адвокатов двое отсутствуют из-за командировки. Суд мотивировал отказ тем, что у Умерова есть один адвокат, так что право на защиту не нарушено.

Защита также заявила ходатайство об исключении доказательства – протокола допроса адвоката Николая Полозова, которого привлекли в качестве свидетеля, чем воспрепятствовали ему выступать в суде в качестве адвоката обвиняемого Ильми Умерова.

"Третье ходатайство было о прекращении уголовного дела, оно было очень большое, мотивированное, в связи с тем, что Крым никем не признан как территория РФ, а только лишь шесть стран признали, такие как Афганистан, Сирия, Уругвай, Венесуэла и т.д. Соответственно нет преступления, которое пытаются инкриминировать Умерову", – сказал Семедляев.

Адвокат добавил, что Умеров заявил еще одно ходатайство, так как выступать в роли его защитника изъявил желание известный правозащитник Александр Подрабинек.

Суд и это ходатайство оставил без удовлетворения, пожелав увидеть "оригиналы паспорта" известного российского правозащитника, дабы удостовериться, что он существует, а после этого решить этот вопрос.

Следующее заседание назначено на 7 июня. Слушание будет открытым.

Как известно, ФСБ РФ в Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст. 280 ч. 1 Уголовного кодекса России – "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" за "призыв" в эфире ATR. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Дело передали для изучения судье Андрею Кулишову.

Темы: Крымсуд
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