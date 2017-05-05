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С 2016 года на минах подорвались 154 мирных жителя – СММ

Пятница, 5 мая 2017, 15:08
С 2016 года на минах подорвались 154 мирных жителя – СММ

За последние полтора года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 154 случаи жертв среди гражданского населения, которые погибли или получили ранения из-за мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 3 мая.

В отчете отмечается, что с начала 2016 года СММ зафиксировала 154 случаи жертв среди гражданского населения, которые погибли или получили ранения из-за мин или боеприпасов, которые не взорвались, среди них трое членов Миссии. Ни одного виновного не привлекли к ответственности.

Как известно, 23 апреля в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ погиб 1 сотрудник миссии, медик из США.

Ранее также сообщалось, что по официальным данным, с начала войны в результате подрыва на минах и в результате неосторожного обращения с боеприпасами погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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