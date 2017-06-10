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ДФС возобновила работу, к утру Авдеевка будет с водой - Жебривский

Суббота, 10 июня 2017, 15:23

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, к утру воскресенья вода будет в Авдеевке.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

"Донецкая фильтровальная станция уже работает. Вода пошла водопроводами на Авдеевку. Городские резервуары наполняются водой. К завтрашнему утру вода будет в кранах в домах", - отметил он.

Как сообщалось, ранее также была возобновлена ​​работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

По словам министра регионального развития Геннадия Зубко, воду потребителям планируется подать с 22 часов.

Темы: Авдеевка
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