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Ремонтные бригады не могут начать восстановление Южно-Донбасской станции

Воскресенье, 11 июня 2017, 20:41

Ремонтные бригады не могут начать восстановление Южно-Донбасской станции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой облВГА Татьяна Игнатченко, пишет "Громадське радіо". 

По ее словам, ремонтники не могут приступить к работе, поскольку для них нет гарантий безопасности.

Также Игнатченко заявила, что насосная станция была обстреляна боевиками намеренно.

"Туда попали 50 снарядов", - отметила она.

В Донецкой облВГА сообщили, что на восстановление станции понадобится не менее 2-3 суток.

Как известно, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой остановила работу в результате ночных обстрелов. По данным МинТОТ, разрушения значительные, на восстановительные работы потребуется длительное время. 

По данным ведомства, под угрозой водоснабжения - Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы, а также Мариуполь. 

Без централизованного водоснабжения осталось около 388 тыс. жителей в 5 районах Донецкой области.

10 июня работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода была восстановлена

Украинская правда 

Темы: Донбассчрезвычайное происшествие
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