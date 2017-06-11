Ремонтные бригады не могут начать восстановление Южно-Донбасской станции
Ремонтные бригады не могут начать восстановление Южно-Донбасской станции.
Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой облВГА Татьяна Игнатченко, пишет "Громадське радіо".
По ее словам, ремонтники не могут приступить к работе, поскольку для них нет гарантий безопасности.
Также Игнатченко заявила, что насосная станция была обстреляна боевиками намеренно.
"Туда попали 50 снарядов", - отметила она.
В Донецкой облВГА сообщили, что на восстановление станции понадобится не менее 2-3 суток.
Как известно, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой остановила работу в результате ночных обстрелов. По данным МинТОТ, разрушения значительные, на восстановительные работы потребуется длительное время.
По данным ведомства, под угрозой водоснабжения - Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы, а также Мариуполь.
Без централизованного водоснабжения осталось около 388 тыс. жителей в 5 районах Донецкой области.
10 июня работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода была восстановлена.
Украинская правда