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Установлено трех организаторов драки в Днепре на 9 мая

Пятница, 9 июня 2017, 13:51

Следствие установило личности трех организаторов столкновений, произошедших в Днепре 9 мая во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь, передает "Интерфакс-Украина".

Также, по его словам установлено двух человек, которые платили деньги "титушкам" за избиение людей.

"У следствия есть все доказательства о причастности этих людей к столкновениям 9 мая", - сказал он.

В ходе брифинга журналистов ознакомили с записью телефонных разговоров людей, которые договаривались об оплате и обсуждали план проведения самой акции.

По словам замоблпрокурора, следствие находится на завершающей стадии и в ближайшие дни подозреваемым будут переданы для ознакомления материалы досудебного расследования.

Он уточнил, что речь идет о 5 подозреваемых, которые находятся сейчас в СИЗО. В прокуратуре предполагают, что уже на следующей неделе уголовное производство будет отправлено в суд.

Р.Токарь рассказал, что за месяц с момента инцидента следователи опросили 136 свидетелей, провели 38 обысков, 14 человек были признаны потерпевшими, 16 объявлено о подозрении. В то же время, по его словам, пока следователям не удается установить личности полицейских полка особого назначения, которые избивали участников акции, поскольку они находились в камуфляжной форме и поэтому идентифицировать их очень сложно.

При этом представитель прокуратуры подтвердил, что на допрос в качестве свидетеля приглашался народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

Парламентария повторно приглашали к следователю, но он не смог прийти, поскольку находится в командировке.

Как известно, 9 мая в Днепре произошла массовая драка из-за флага, во время которой было травмировано 14 человек.

Правоохранители установили 25 человек, которые участвовали в драках возле монумента Славы.

Пятерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным прокуратуры, с одним из подозреваемых заключено соглашение о признании виновности.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции в тот день.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днепр, в частности начальника областного и местного управления Нацполиции.

10 мая новым начальником Главного управления Днепропетровской области был назначен начальника Днепровского Института Внутренних дел Виталий Глуховеря.

Темы: Днепр9 маяполиция
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