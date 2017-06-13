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Дело организатора похищения бывшего ФСБшника ушло в суд

Вторник, 13 июня 2017, 13:41

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Харьковского облсовета Владимира Росохи, который по заказу российских спецслужб организовал похищение бывшего офицера ФСБ Ильи Богданова.

Об этом сообщает 13 июня пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что прокуратура города Киева завершила досудебное расследование по резонансному производству.

Кроме экс-депутата, на скамье подсудимых оказались двое соучастников преступления, которые были разоблачены при попытке незаконно переправить Богданова на территорию Российской Федерации.

Сообщается, что досудебное следствие установило, что похищение бывшего кадрового офицера ФСБ, который в 2014 году перешел на сторону Украины и воевал в составе добровольческого батальона на Донбассе, было выполнено по заказу органов ГРУ и ФСБ Российской Федерации экс-депутатом Харьковского областного совета, завербованным спецслужбами РФ 2 года назад.

В ноябре 2016 года, получив информацию о подготовке похищения, следователи прокуратуры города Киева совместно Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины провели инсценировку преступления.

Экс-депутат, который под чужим именем прибыл в столицу, чтобы убедиться в том, что заказ выполнен, был задержан на месте происшествия.

Еще двух соучастников, граждан Украины, задержали через несколько дней на территории Харьковской области в ходе совместной спецоперации, к которой кроме столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины, были привлечены оперативники и спецназ СБУ.

Действия экс-депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) УК Украины. Его сообщников - по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Украинская правда

Темы: ФСБХарьковская областьсудпрокуратура
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