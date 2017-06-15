"Репортеры без границ" призвали освободить журналиста Асеева (Васина)

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обеспокоена исчезновением более десяти дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин, и призывает немедленно его освободить.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Ситуация с журналистом Станиславом Асеевым крайне тревожная. Мы считаем, что самопровозглашенная власть "ДНР" ответственна за его судьбу и за его безопасность", - заявляют "Репортеры без границ".

"Мы призываем все стороны, в том числе международные организации, присутствующие в регионе, способствовать его немедленному освобождению", - отмечается в документе.

Как сообщалось, украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.