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"Репортеры без границ" призвали освободить журналиста Асеева (Васина)

Четверг, 15 июня 2017, 03:24
Репортеры без границ призвали освободить журналиста Асеева (Васина)

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обеспокоена исчезновением более десяти дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин, и призывает немедленно его освободить.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Ситуация с журналистом Станиславом Асеевым крайне тревожная. Мы считаем, что самопровозглашенная власть "ДНР" ответственна за его судьбу и за его безопасность", - заявляют "Репортеры без границ".

"Мы призываем все стороны, в том числе международные организации, присутствующие в регионе, способствовать его немедленному освобождению", - отмечается в документе.

Как сообщалось, украинский журналист и публицист,  который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: Донецкправа человека
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