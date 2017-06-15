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Корчак о своей возможной отставке: Не дождетесь

Четверг, 15 июня 2017, 10:30

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявляет, что не уйдет в отставку, поскольку имеет определенные обязательства перед структурой.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Никто не дождется написания моего заявления об отставке. Я взяла на себя обязательства, я организовала направление предотвращения политической коррупции и смогу отстоять право Национального агентства среди других антикоррупционных органов", - подчеркнула Корчак.

"Если у кого-то сдают нервы, то возникает вопрос: это сила или слабость. Как по мне – слабость", - добавила она.

Глава НАПК отметила, что люди, считающие необходимым для нее написать заявление об уходе с должности, руководствуются "совершенно субъективной оценкой" на уровне нравится-не нравится.

"Я не должна нравиться всем, я чиновник", - заявила она.

Также Корчак прокомментировала информацию об увольнении по собственному желанию члена НАПК Руслана Рябошапки. По ее мнению, если его уволят, это никаких негативных последствий для агентства не повлечет.

"Это его личное мнение, которое мы должны уважать. Комментировать его заявление я пока не буду, так как Кабинет министров не направил нам копию решения. На сегодня на утро ничего в агентстве по Рябошапке не было", - сказала глава агентства.

Отвечая на вопрос о том, как уход Рябошапки может сказаться на работе НАПК в целом, она подчеркнула: "Что касается работы – это ни коим образом не повлияет на качество работы Национального агентства".

Корчак пояснила, что после ухода Рябошапки в НАПК остается три члена, что позволяет органу быть правомочным в принятии решений. По ее словам, в настоящее время Рябошапка находится в отпуске.

"Но в то же время считаю, что факт ухода Руслана Рябошапки должен стать аргументом для Министерства юстиции и конкурсной комиссии для доизбрания двоих членов НАПК. Выборы последнего, пятого, растянулись на год, и сейчас как раз время приступить к интенсивной работе", - считает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как известно, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и его членами Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Сам он подал в Кабинет министров заявление об отставке, поскольку устал говорить о проблемах агентства, не получая ответной реакции. В правительстве говорят, что его заявление удовлетворили.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Корчак свою вину в этом отрицает.

Кроме того, НАПК никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

Темы: НАПКувольнение
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