Полиция переквалифицировала взрыв у посольства США на хулиганство

Факт взрыва у посольства США в Киеве переквалифицировали на злостное хулиганство.



Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.



Он отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.



"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", - сказал Князев.



Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложена на главное следственное управление и департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.



Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв. Было открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



К расследованию взрыва на территории посольства США присоединилась Служба безопасности Украины.



Министерство иностранных дел Украины осудило это как теракт и сообщило, что принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.



Посольство США не считает терактом взрыв, который произошел в ночь на 8 июня на территории дипломатического учреждения в Киеве.



Украинская правда