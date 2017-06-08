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Полиция переквалифицировала взрыв у посольства США на хулиганство

Четверг, 8 июня 2017, 13:58

Факт взрыва у посольства США в Киеве переквалифицировали на злостное хулиганство.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.

Он отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", - сказал Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложена на главное следственное управление и департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв. Было открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

К расследованию взрыва на территории посольства США присоединилась Служба безопасности Украины.

Министерство иностранных дел Украины осудило это как теракт и сообщило, что принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Посольство США не считает терактом взрыв, который произошел в ночь на 8 июня на территории дипломатического учреждения в Киеве.

Украинская правда

Темы: СШАКиев
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