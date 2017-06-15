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Двое соратников Навального просят у Украины убежища

Четверг, 15 июня 2017, 15:53

Двое российских оппозиционеров попросили политического убежища на территории Украины.

С такой просьбой двое граждан России обратились к украинским пограничникам утром 15 июня в одном из пунктов пропуска на границе с Россией, информирует Госпогранслужба.

"Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованиям на территории России", – говорится в сообщении.

"Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию", – уточняют пограничники.

Обоих мужчин пропустили через границу по установленному порядку и направили в Миграционную службу Украины.

Имена этих россиян пограничники не сообщают.

Как известно, 12 июня – в День России – во многих российских городах прошли акции против коррупции. В Санкт-Петербурге и Москве силовики грубо хватали участников митингов и, по данным СМИ, задержали в общей сложности более 1200 человек. В частности, задержали оппозиционеров Алексея Навального и Илью Яшина.

Темы: РосcияграницаПограничная служба
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