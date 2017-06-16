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ГПУ разоблачила схему, по которой за два месяца в ОРДО вывели 116 млн

Пятница, 16 июня 2017, 16:34

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры прекратил схему, по которой за последние два месяца вывели 116 миллионов гривен из Украины в ОРДО.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Следственными и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, в дальнейшем большими суммами они снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО", - говорится в сообщении.

"За последние 2 месяца таким образом были обналичены и выведены более 116 млн. грн. На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконная схема прекращена", - отмечает Сарган.

Правоохранители также задержали жителя оккупированного Донецка, у которого был паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в частности "правоохранительных органов".

Сейчас следствие устанавливает всех причастных и устанавливает обстоятельства преступления.

Темы: ГенпрокуратураДНРтерроризм
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