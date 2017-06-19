Суд рассмотрит обстоятельства приобретения Артеменко гражданства Канады

Высший административный суд перенес на 3 июля рассмотрение законности указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Об этом сообщил председательствующий судья Игорь Олендер, передают 19 июня "Українські новини".

Суд взял перерыв для изучения документов, в том числе указа Порошенко, приобщенных к делу по ходатайству представителя Администрации президента.

Также к делу приобщена информация об обстоятельствах приобретения Артеменко гражданства Канады.

Суд продолжит рассмотрение дела 3 июля в 16:00.

Как сообщалось, 16 мая 2017 года Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Как известно, в феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже Артеменко заявил, что его слова об "аренде Крыма" неправильно истолковали.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.