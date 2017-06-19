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Климкин убежден, что с Украиной НАТО станет сильнее

Понедельник, 19 июня 2017, 14:55

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что страны НАТО могут многому поучиться у Украины.

Об этом он сказал в интервью австрийскому журналу "Profil", передает Интерфакс-Украина.

"Включение Украины представляет для НАТО "добавленную стоимость". Западные партнеры должны готовиться к новым вызовам, это пройдет легче с Украиной, чем без нее. Мы показали, что мы готовы бороться за свою страну. Мы более не являемся легкой целью. Речь идет не только об оборудовании, либо нашем опыте гибридной войны с Россией. Наши партнеры по НАТО могут у нас много чему поучиться. Речь идет о тактике, способности обороняться и боеготовности. Без них современное вооружение не имеет смысла", - заявил Климкин.

По его словам, Украина намерена перейти на стандарты НАТО и видит членство в Альянсе как стратегическую цель.

"НАТО нам близко и мы для НАТО важны. Таким образом, мы намерены привести себя в соответствие со стандартами НАТО и видим членство как цель", - уточнил министр.

Глава МИД уточнил, что на момент агрессии России Украина была внеблоковым государством и де-факто нейтральной. "Эту ошибку мы не повторим", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, согласно результатам опроса "Центра Разумкова", в случае участия в референдуме о присоединении к Евросоюзу и НАТО за членство Украины в ЕС проголосовали бы 66,4% респондентов, в НАТО - 55,9%.

Темы: НАТОКлимкин
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