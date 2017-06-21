Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корчак отчитывается, что мэра Ирпеня оштрафовали на 5 тисяч гривен

Среда, 21 июня 2017, 13:38
Корчак отчитывается, что мэра Ирпеня оштрафовали на 5 тисяч гривен
kievvlast.com.ua

На мэра Ирпеня, руководителя партии "Новые лица" Владимира Карплюка наложен штраф 5100 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Назка Наталья Корчак.

По ее словам Карплюк признан виновным по причине отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потери и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита.

Такие выводы являются обязательными для тех политсил, которые участвовали в выборах.

"Новые лица" была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии были избраны 10 депутатов. Таким образом соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства... должен быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК", - написала она.

Корчак добавила, что размер штрафов по инкриминируемым Карплюку статьям следует увеличивать.

Как известно, согласно данным электронной декларации, Карплюк владеет 20 земельными участками общей площадью около 2 га в Буче и Ирпене, а также семью квартирами, три из которых - в Польше.

В 2017 году стало известно, что Карплюк за 901 тысяч гривен приобрел материалы для памятника Тарасу Шевченко.

За 2014 год Карплюк задекларировал 67 квартир.

В июле 2016 года Генпрокуратура обыскала квартиру мэра Ирпеня.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что мэры Буче и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ирпеньместная властьНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Ирпень
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
Деоккупированные и частично отстроенные: что и за сколько восстановили в Ирпене, Буче и Гостомеле
Преподавательница вуза в Ирпене отказалась вести пары на украинском. В университете отреагировали
Последние новости
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
Все новости...
Реклама: