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Луценко внес в Раду представление на Довгого

Среда, 21 июня 2017, 15:52
Луценко внес в Раду представление на Довгого

Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата А.Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно – заповедного фонда – заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га", – сообщил он.

 

Согласно документу, представление состоит из 20 страниц, а само дело - из двух томов.

По данным прокуратуры, из-за действий Довгого, "интересам государства в лице территориальной общины города Киева, нанесен ущерб на общую сумму 1 226 604 222,0 грн, что является тяжкими последствиями.

Уголовное преступление инкриминируется по ч.2 ст28, ч.2 ст.364 УК Украины.

Ранее сам Довгий называл "слухами" информацию о подготовке представления о снятии с него неприкосновенности.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого

Довгий фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель в Киеве в 2007 году.

Украинская правда

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Темы: неприкосновенностьГенпрокуратура
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