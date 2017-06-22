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В Раде попытаются снова начать выборы аудитора НАБУ

Четверг, 22 июня 2017, 16:07

Комитет Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции назначил на пятницу, 23 июня, внеочередное заседание для определения, кого из кандидатов в аудиторы НАБУ выбирать в сессионном зале.

Об этом говорится в повестке дня заседания, текстом которого располагает "Украинская правда".

Согласно документу, решение о проведении мероприятия принято по настоянию 9 народных депутатов - членов комитета. На комитете, в частности, планируют обсудить кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, процедуру и время их заслушивания.

Как объяснил "Украинской правде" член комитета, народный депутат Сергей Лещенко, инициаторами внеочередного заседания выступили депутаты со стороны президента Петра Порошенко. Их цель - внести в Верховную Раду вопрос об утверждении удобного власти аудитора НАБУ.

По его словам, если антикоррупционный комитет примет решение, процесс избрания аудитора переместится в сессионный зал парламента.

Как сообщалось, 7 июня комитет Рады не смог решить этот вопрос из-за отсутствия кворума, поскольку часть депутатов отказалась голосовать и покинула заседание.

В то же время активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегают, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

21 марта Верховная Рада уже голосовала за своего аудитора в НАБУ. Фракции БПП и "Народный фронт" поддерживали тогда кандидатуру британца Найджела Брауна, которого даже прозвали "ручным аудитором". Но тогда парламент не смог выбрать аудитора по своей квоте.

16 мая стало известно, что отклоненный Радой Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, для участия в конкурсе поступило 9 заявок, из них 7 полностью соответствуют требованиям конкурса.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе - заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаНАБУ
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