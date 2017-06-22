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У Раді спробують знову почати обрання аудитора НАБУ

Четвер, 22 червня 2017, 16:07

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції призначив на п'ятницю, 23 червня, позачергове засідання для визначення, якого з кандидатів в аудитори НАБУ обирати в сесійній залі.

Про це йдеться у порядку денному засідання, текст якого є в розпорядженні "Української правди".

Згідно з документом, рішення про проведення заходу ухвалене у зв'язку із наполяганням 9 народних депутатів - членів комітету. На комітеті, зокрема, планують обговорити кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро, процедуру та час їх заслуховування.

Як пояснив "Українській правді" член комітету, народний депутат Сергій Лещенко, ініціаторами позачергового засідання виступили депутати з боку президента Петра Порошенка. Їх мета - внести до Верховної Ради питання про затвердження зручного владі аудитора НАБУ.

За його словами, якщо антикорупційний комітет ухвалить рішення, процес обрання аудитора переміститься в сесійну залу парламенту.

Як повідомлялося, 7 червня комітет Ради не зміг вирішити це питання через відсутність кворуму, оскільки частина депутатів відмовилась голосувати і залишила засідання.

Водночас активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігають, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

21 березня Верховна Рада вже голосувала за свого аудитора в НАБУ. Фракції БПП і "Народний фронт" підтримували тоді кандидатуру британця Найджела Брауна, якого навіть прозвали "ручним аудитором". Але тоді парламент не зміг обрати аудитора по своїй квоті.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, для участі в конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаНАБУ
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