Хуг: Число обстрелов на Донбассе снизилось, но вблизи Мариуполя возросло

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на прошлой неделе, 12-18 июня, столкнулась с двадцатью случаями препятствования ее деятельности со стороны обеих сторон конфликта на Донбассе.



Об этом заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга с Донецкой фильтровальной станции, который транслировал Антикризисный центр.



Хуг отметил, что находится на ДФС последние 5 дней.



"Иногда мы не могли ничего увидеть, потому что нам мешали вооруженные люди или солдаты"? – сказал он и отметил, что так было в Авдеевке, Ясиноватой и Красногоровке, где "люди страдают".



По словам Хуга, на прошлой неделе боевики "ДНР" и "ЛНР" 13 раз препятствовали миссии, а ВСУ - 7 раз



В среду в Песках военные ВСУ не позволили проехать, тогда как спутниковые данные показывают масштабные разрушения и есть сведения, что 12 человек еще живут там. Украинский командир не захотел пропускать наблюдателей.



За 2 дня до того СММ не смогла попасть в поселок Пикузы, контролируемые ДНРовцами, хотя ВСУ изъяли мины на дороге из Мариуполя.

#OSCE’s Hug: Near non-govt-cont. Pikuzy “DPR” failed to provide security guarantees & remove mines which prevented SMM from monitoring area pic.twitter.com/m7ydWS2wE5