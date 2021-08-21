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Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

Суббота, 21 августа 2021, 16:18
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва.

Источник: сайт президента

Детали: На сайте президента опубликованы указы от 20 августа о введении в действие решений СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Указы вступают в силу со дня опубликования.

Согласно приложениям к указам, среди лиц, против которых вводятся санкции – Игорь Гужва и Анатолий Шарий с женой Ольгой.

Что предшествовало: 20 августа СНБО ввела персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда физических и юридических лиц.

Также СНБО ввела полный пакет санкции против супругов Шарий Анатолия и Ольги и против Игоря Гужвы, главного редактора издания "Страна".

Темы: ЗеленскийсанкцииШарийГужва
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