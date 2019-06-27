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Суд отменил международный розыск главреда "Страны" Гужвы – ГПУ

Четверг, 27 июня 2019, 16:09

Шевченковский районный суд Киева отменил международный розыск главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решением суда розыск Гужвы прекращен", - сказали в ГПУ.

В ведомстве также отметили, что решение суда связано с установлением местонахождения Гужвы и получением политического убежища в Австрии. 

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила в комментарии УП, что решение суда касается обвинения в уклонений от уплаты налогов по ч.3 ст. 212 УК.

По словам Сарган, Гужву объявили в розыск до того как он получил политическое убежище в Австрии в начале октября 2018 года.

В то же время, по данным МВД, Гужва находится в розыске по обвинению в вымогательстве по ч.3 ст. 189 УК.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец уточнила УП, что Гужва находится в государственном розыске по подозрению в вымогательстве, однако после решения Шевченковского суда был отменен его международный розыск по обвинению в неуплате налогов.

Сейчас, по словам представительниц ведомств, производство по ст. 189 находится на стадии вручения обвинительного акта, а дело по неуплате налогов уже в суде.

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Темы: ГужваАвстрияГенпрокуратурасуд
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