Суд отменил международный розыск главреда "Страны" Гужвы – ГПУ
Шевченковский районный суд Киева отменил международный розыск главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, пишет "Интерфакс-Украина".
"Решением суда розыск Гужвы прекращен", - сказали в ГПУ.
В ведомстве также отметили, что решение суда связано с установлением местонахождения Гужвы и получением политического убежища в Австрии.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила в комментарии УП, что решение суда касается обвинения в уклонений от уплаты налогов по ч.3 ст. 212 УК.
По словам Сарган, Гужву объявили в розыск до того как он получил политическое убежище в Австрии в начале октября 2018 года.
В то же время, по данным МВД, Гужва находится в розыске по обвинению в вымогательстве по ч.3 ст. 189 УК.
Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец уточнила УП, что Гужва находится в государственном розыске по подозрению в вымогательстве, однако после решения Шевченковского суда был отменен его международный розыск по обвинению в неуплате налогов.
Сейчас, по словам представительниц ведомств, производство по ст. 189 находится на стадии вручения обвинительного акта, а дело по неуплате налогов уже в суде.
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Напомним:
- В Украине Гужву подозревают в вымогательстве и получении 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько.
- 22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.
- 24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен – и 27 июня Гужва вышел из СИЗО.
- 1 августа стало известно, что Служба безопасности Украины обнаружила на флешке Гужвы секретную информацию Министерства обороны, хотя сам главред отрицал это.
- 22 сентября Шевченковский райсуд продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имел права покидать пределы Киева.
- Однако 31 января 2018 года Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у Австрии политического убежища.
- 1 октября Гужва заявил, что получил политическое убежище в Австрии. После этого в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения для него.