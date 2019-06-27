Шевченковский районный суд Киева отменил международный и национальный розыск главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решением суда розыск Гужвы прекращен", - сказали в ГПУ.

В ведомстве также отметили, что решение суда связано с установлением местонахождения Гужвы и получением политического убежища в Австрии.

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Напомним: