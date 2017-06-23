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ГПУ обнародовала видео передачи денег в деле Гужвы

Пятница, 23 июня 2017, 20:15

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала видеофрагмент, отметив, что на нем зафиксирован момент передачи денег, которые предназначались главреду интернет-издания "Страна.UA" Игорю Гужве.

Соответствующий ролик опубликован на ее Facebook-странице.

"Видео - фрагмент передачи определенной суммы средств от посредника нардепа посреднику руководителя "Страны" (дело о вымогательстве взятки Гужвой). Продолжение следует. Продолжается процесс легализации материалов следствия", - написала она.

Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредника.

23 июня Генпрокуратура показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликацию материалов по представителям Радикальной партии.

Украинская правда

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Темы: ГужвапрокуратураСМИ
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