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Гройсман: Пока я премьер, никто не будет смотрящим за Кабмином

Понедельник, 26 июня 2017, 12:03

Премьер-министр Владимир Гройсман отрицает наличие "смотрящих" президента или его бизнес-партнеров над правительством.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Пока я премьер-министр, никто не будет смотрящим за Кабинетом министров. Хотя я не исключаю, что в министерствах и госкомпаниях есть те, кто пытается паразитировать".

В то же время называть тех, кто пытается паразитировать в чью-то пользу Гройсман не стал.

"Я не могу этого исключать. Но моя задача не в этом. Я не собираюсь никого ловить. Я собираюсь заниматься тем, чтобы перестраивать саму систему и делать это быстро. Реформировать министерства, заводить независимое руководство в государственные кампании через публичный конкурс", – сказал премьер.

Наличие какого-либо конфликта с заместителем председателя фракции БПП Игорем Кононенко Гройсман также отрицает.

"Мои отношения с народными депутатами, в том числе и с руководством фракции, абсолютно ровные. Глава фракции БПП Артур Герасимов, первый заместитель Игорь Кононенко, другие заместители - я бы не сказал, что с кем-то из них у меня особые отношения. Только рабочие", – заявил премьер.

Как известно, 22 июня Верховная Рада приняла предложенные Кабмином изменения в государственный бюджет только в первом чтении. Фракция БПП проголосвала не в полном составе: бизнес-крыло фракции, ориентированное на Кононенко, не голосовало.

Темы: Кабинет министровГройсманБПП
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