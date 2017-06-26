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Топливного "и.о. министра ЛНР" объявили в розыск

Понедельник, 26 июня 2017, 13:37

В Луганской области начали специальное досудебное расследование в отношении так называемого "исполняющего обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

Этого человека объявили в розыск, сообщает прокуратура Луганской области, не называя имени.

С апреля 2016 обязанности "министра топлива, энергетики и угольной промышленности" в так называемой "ЛНР" исполняет Павел Мальгин. До него эту "должность" занимал Олег Юрченко.

"В 2016 году гражданин Украины дал согласие на назначение себя на так называемую должность "исполняющего обязанности министра" и до сих пор организует функционирование и деятельность указанного ведомства, формирует и организует работу в топливно-энергетическом комплексе", – заявляет прокуратура.

Павел Мальгин
Павел Мальгин

"Своими действиями "глава министерства" осуществляет подрывную деятельность против Украины в пользу террористической организации "ЛНР", тем самым создавая энергетически опасную ситуацию на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области", – отмечает ведомство.

В отношении "и. о. министра" открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование (in absentia – ред.)", – информирует прокуратура Луганской области.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЛНРДонбасстерроризмпрокуратура
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