Мукачевская перестрелка: Суд снял обвинения с бойцов ПС, они свободны
Мукачевский горрайонный суд зачитал приговор 4 бойцам Правого сектора, подозреваемых в резонансной стрельбе 11 июля 2015 на Закарпатье.
Об этом в понедельник сообщает Mukachevo.net.
Речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяка Сергея Васильевича, Мунчака Романа Ивановича и Горбенко Родиона Игоревича, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.
"В ходе судебного заседания стало известно, что из добровольцев сняли ряд обвинений, из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировки путей в эпизоде АЗС", - пишет издание.
Указывается, что на данный момент бойцы ПС уже отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев, по так называемому "Закону Савченко", когда 1 день в ИВС засчитывается за 2 дня тюрьмы.
"Иными словами, всем 4-м подозреваемым зачислили сроки как отбытые, но приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения", - пишет издание.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что государственные обвинители считают такое решение суда слишком мягким.
"После детального изучения полного текста приговора Мукачевского горрайонного суда будет принято решение о его обжаловании", - написала она в Facebook.
Как известно, 11 июля 2015 в городе Мукачево произошло вооруженное столкновение между бойцами "Правого сектора" и людьми из окружения нардепа Михаила Ланьо. Поводом для конфликта якобы стала контрабанда.
В результате столкновения были ранены и убиты.
На скамье подсудимых оказались члены "Правого сектора", их обвиняли в бандитизме, незаконном хранении оружия, перекрытии путей, нанесении тяжких телесных повреждений и тому подобном.
В мае 2017 года Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех бойцов "Правого сектора", которых судили по "Мукачевскому делу".
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