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Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт

Среда, 28 июня 2017, 17:19

Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБУ, как террористический акт.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"27 июня 2017 года около 19.00. по ул. Садовой в с. Иллинивка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Опель Вектра, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель", - сообщили в ГПУ.

В результате взрыва один военнослужащий СБУ погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. После оказания им неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинению иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура сил АТО.

С целью полного выяснения обстоятельств преступления назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, проведен осмотр места, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень его очевидцев.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что во вторник в Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. 1 сотрудник погиб, 3 ранены.

Позже в СБУ сообщили, что погиб сотрудник спецслужбы полковник Юрий Возный.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураСБУтеракт
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