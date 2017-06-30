Одесский Оппоблок избавился от своих депутатов в горсовете

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета за нарушение партийной дисциплины и дискредитацию партии.

Такое решение было принято на заседании Политсовета Региональной организации ПП "Оппозиционный блок" в Одесской области в четверг, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что партийность утратила "большая часть" членов фракции "Оппозиционного блока" в Одесском городском совете.

Поэтому "Оппозиционный блок" также направит на имя городского головы Одессы Геннадия Труханова письмо с информацией о том, что депутатская фракция в Одесском горсовете больше не представляет интересы партии, ее существование не соответствует нормам действующего законодательства.

Кроме того, партия начинает готовить процедуру отзыва указанных депутатов горсовета.

По информации источника агентства в политсиле, речь идет о 8 депутатах: председателе фракции Оксане Гончарук, депутатах Вячеславе Беженаре, Дмитрии Вишнякове, Василии Иеремии, Денисе Ковале, Ольге Кулакевич, Викторе Новаке, Лилии Рогачко.