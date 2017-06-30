В Чернобыльский зоне площадь пожара уменьшили вдвое

В течение прошлой ночи площадь пожара на территории Лубянского лесничества в зоне отчуждения уменьшена с 25 до 12 га.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8 утра 30 июня.



"В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 12 га. В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале – наблюдаются отдельные очаги", – говорится в сообщении.



Угрозы распространения огня на другие лесные кварталы нет, заявляют спасатели.



Подразделения государственного спецпредприятия "Північне Пуща" ("Северная Пуща") создали минерализованные полосы. На месте дежурит 3 трактора. Основные усилия направлены на недопущение пожара в направлении объекта "Вектор".



"Привлечение наземных сил затруднено повышением радиационного фона в очаге горения", - отмечает ДСНС.

С 6 утра привлечены 2 пожарных самолета и 1 вертолет с водосливным устройством.



"Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/час (допустимый 0,08 мР/ч)", – информирует ГСЧС.



К тушению пожара привлечены 125 человека и 36 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.



Как известно, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянской лесничества произошел пожар.

"Предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", – объясняет ГСЧС.



Вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П уже осуществили 8 вылетов, сбросив 64 м3 воды.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак опроверг информацию о значительном повышении уровня радиации из-за пожара.