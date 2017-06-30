Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шаповал участвовал во всех сложных операциях - Порошенко

Пятница, 30 июня 2017, 12:12
Шаповал участвовал во всех сложных операциях - Порошенко

Президент Петр Порошенко отмечает, что гибель полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала напоминает украинцам, что война идет не только на фронте, а теракты агрессора могут быть где угодно.

Об этом он сказал на церемонии прощания с Шаповалом, убитым ранее в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Это должно заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, разведку. Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал", - сказал Порошенко.

"Он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена, в самых сложных местах. О разведчиках много не говорят, и возможность и право появляются только после того, как они от нас ушли. Он был первым в аэропорту (Донецкий аэропорт - ред .), один из первых киборгов и все сложные операции, которые проводились, в частности, на линии фронта, с его участием", – отметил президент.

 
ап

Как сообщалось, утром 27 июня в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Максим Шаповал, 1978 г.р.

Ориентировочная мощность взрывчатки, заложенной в днище автомобиля, составляла от 1 до 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Темы: терроризмразведкаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Минстратегпром: Украина ночью успешно применила "гибридную" ПВО
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
Все новости...
Реклама: