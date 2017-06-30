Во Львовской ОГА разработали "мусорный план" спасения Львова

Львовская облгосадминистрация разработала пятиступенчатый план решения проблемы с твердыми отходами в областном центре.

Об этом в пятницу рассказал журналистам председатель ЛОГА Олег Синютка, передает "Укринформ".

По его словам, на первом этапе областная власть собирается полностью вывезти из города мусор.

"По нашим расчетам, с конца первой декады до середины июля мы должны полностью очистить город от ТБО, управление которыми взяла на себя областная власть", - сказал губернатор.

Он отметил, что в течение второго этапа, который продлится следующие три месяца, планируется уменьшить количество отходов, вывозимых на полигоны области, и перейти к системной бесперебойной организации вывоза мусора.

На третьем этапе продолжительностью пять месяцев, то есть до ноября, будет восстановлена система организации сбора ТБО, в том числе сортировки и вывоза вторсырья, которая значительно уменьшит количество ТБО, вывозимых на полигоны.

Четвертый этап рассчитан на 2018 год: город перейдет к системной переработке и утилизации ТБО, в частности прогнозируется изготовление RDF-топлива.

Пятый этап приходится на 2019: это начало строительства мусороперерабатывающего комплекса, который окончательно решит проблему ТБО на территории Львова.

Синютка заверил, что во Львове будет введен четкий учет мусора и вывозить его будут только после взвешивания.

Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.

По состоянию на пятницу из города вывезено 3 тысяч тонн твердых бытовых отходов из 6,5 тысячи, ранее накопленных в городе.