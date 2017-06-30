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Двух российских пограничников арестовали на 15 суток

Пятница, 30 июня 2017, 17:48

Каланчацкий суд арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ РФ, задержанных на территории Украины в пятницу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже состоялось заседание Каланчацкого суда в отношении двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - сказал он.

Как известно, в ночь на 30 июня 2017 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ.

Позже пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Украинские пограничники расценили это как подтверждение того, что задержанные являются военнослужащими РФ.

Во время задержания у обоих не было оружия и сопротивления они не оказывали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаРосcия
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