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Порошенко утвердил введение языковых квот на ТВ

Вторник, 6 июня 2017, 22:26

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении.

Об этом говорится в сообщении на его Twitter-странице.

"Благодарю представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Подписал соответствующий Закон", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 мая Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313.

Украинская правда

Темы: Порошенкоязыктелевидение
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