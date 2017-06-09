Гройсман с критикой прошелся по предшественниках, Яценюка не трогал

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что все правительства с 2006 года по 2013 годы ослабляли экономику Украины.



Об этом он заявил во время встречи с региональными СМИ.



"Я считаю правительства с 2006 года по 2013 год - это правительства (не в большинстве своем), которые в конкретных вопросах не развивали экономику, не реформировали страну, которые ослабляли Украину, которые углубляли зависимость Украины от внешних факторов и факторов, которые уничтожали нашу национальную независимость", - сказал он.



"За эти вещи те, кто были за них ответственны, должны понести ответственность перед всем украинским обществом", - добавил Гройсман.



По его словам у президента Виктора Ющенко было недостаточно времени для изменений в стране.



"Тогда пришла Тимошенко. Все что она делала - уничтожала Украину. Это очевидный факт. Затем пришел Янукович и продолжил святое дело Юлии Владимировны", - сказал Гройсман.



Он добавил, что в 2014 году правительство Арсения Яценюка начал систему децентрализации власти.



"Некоторые вещи были введены болезненные, но что нужно было делать по-другому", - сказал он.

Как известно, в окружении президента Петра Порошенко назревает конфликт из-за сближения премьера Владимира Гройсмана с Арсением Яценюком и "Народным фронтом".



Украинская правда