Порошенко: Россия блокирует создание трибунала по МН17 - это явка с повинной
Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия признает свою вину в катастрофе самолета "Боинг-777" рейса МН17, блокируя создание трибунала.
Об этом Порошенко заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.
"Россия блокирует создание трибунала, что де-факто является явкой с повинной", - отметил президент.
Порошенко также напомнил, что недавно появились "непосредственные доказательства участия Российской Федерации в террористической атаке".
Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.
В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.
Украинская правда