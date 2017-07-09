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NYT: Сын Трампа в 2016 году встречался с российским юристом

Воскресенье, 9 июля 2017, 05:33

В 2016 году старший сын американского президента Дональд Трамп-младший организовал встречу с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем.

Об этом сообщает газета New York Times.

Встреча проходила во время президентской кампании в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. На ней также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, который в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Дональд Трамп-младший подтвердил факт встречи и сообщил, что в ходе нее речь шла о программе усыновления.

Встреча состоялась 9 ноября 2016 года. Газета пишет, что это первая подтвержденная личная встреча между членами внутреннего круга команды Трампа и российским гражданином.

Имя российского адвоката – Наталья Весельницкая. Она известна тем, что выступает против закона Магнитского.  Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего правительственного чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США. По словам бывшего сотрудника правоохранительных органов США, деятельность Весельницкой ранее привлекала внимание ФБР.

 "Это была короткая вступительная встреча. Я попросил Джареда и Пола прийти на нее. Мы в первую очередь обсудили программу по усыновлению российских детей, которая была активной и популярной в американских семьях много лет назад, но затем отменена правительством России. Но на встрече не обсуждалась избирательная кампания, и никаких последующих действий не было", - заявил Дональд Трамп-младший.

При этом, по его словам, на встречу его пригласили знакомые и до нее он не знал, с кем именно предстоит встретиться.

Ранее, 27 мая, газета The Washington Post сообщила, что зять президента США Джаред Кушнер и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

Темы: СШАРосcияТрамп
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