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Трамп не думает, что создание группы по кибербезопасности с РФ реально

Понедельник, 10 июля 2017, 06:36

Президент США Дональд Трамп не уверен в реальности создания совместно с Россией группы по кибербезопасности.

Об этом он написал в Twitter.

При этом президент США подчеркнул, что договоренности с Путиным о прекращении огня в юго-западной части работают.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что это возможно. Этого не может быть – но прекращение огня может быть, и есть", - заявил Трамп.

Как сообщалось, на юго-западе Сирии в районах Даръа, Кунейтра и Сувейда как результат договоренностей Трампа и Путина 9 июля были созданы зоны деэскалации.

Кроме того, Трамп на встрече с Путиным неоднократно поднимал вопрос вмешательства России в выборы в США. Позже в Белом доме заявили, что президент США не поверил заверениям Путина о непричастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году

По итогам встречи Путин заявил, что были достигнуты договоренности создать рабочую группу для совместного контроля безопасности в области киберпространства.

Темы: ТрампПутинСирия
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