Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Криворожский журналист был ранен из самодеятельности - Военком

Понедельник, 10 июля 2017, 08:09

Упражнение, которое показывал волонтер, ранивший представителя СМИ в Кривом Роге, не было запланировано.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил военком Саксаганского районного военкомата Кривого Рога Александр Бритвич, который был ответственен за учебные сборы, пишет Радио Свобода.

По его словам, в ходе учений не были запланированы упражнения по самообороне или захвату и перехвату, а только по охране и обороне помещений.

"Насколько мне известно, это мероприятие спланировали представители СМИ вместе с двумя волонтерами, не согласовав его ни со мной, ни с руководителем занятия на месте проведения", - отметил Бритвич.

Как отметил районный военный комиссар, в учениях в Кривом Роге были задействованы инструкторы и волонтеры.

"Подчеркиваю: инструкторы и волонтеры. Инструкторы у нас были те, которые призваны в состав отряда обороны, а волонтеры, которые не призванные в состав отряда обороны, они оказывали методическую помощь, не проводили занятия, они просто консультировали, показывали, рассказывали, но они также проходили инструктаж", - сказал Бритвич.

Как он рассказал, каждое утро в течение учений, которые должны были продолжаться до 8 июля, проводился общий инструктаж по обращению с оружием и для инструкторов, и для волонтеров.

Военный комиссар сообщил, что знал, что человек, который выстрелил, был специалистом по тактико-специальной подготовке, а вот относительно его участия в АТО имел информацию лишь со слов его коллег. Ранее этот человек проводил инструктажи с патрульной полицией, и "этого было достаточно" для его привлечения к занятиям, отметил военком.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

Как выяснилось, военнослужащий, ранивший журналиста, незаконно приобрел оружие, носил и хранил без предусмотреного законом разрешения. Он находится в изоляторе временного содержания под стражей, ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Темы: Кривой РогполицияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Кривой Рог
Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: