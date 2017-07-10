Криворожский журналист был ранен из самодеятельности - Военком

Упражнение, которое показывал волонтер, ранивший представителя СМИ в Кривом Роге, не было запланировано.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил военком Саксаганского районного военкомата Кривого Рога Александр Бритвич, который был ответственен за учебные сборы, пишет Радио Свобода.

По его словам, в ходе учений не были запланированы упражнения по самообороне или захвату и перехвату, а только по охране и обороне помещений.

"Насколько мне известно, это мероприятие спланировали представители СМИ вместе с двумя волонтерами, не согласовав его ни со мной, ни с руководителем занятия на месте проведения", - отметил Бритвич.

Как отметил районный военный комиссар, в учениях в Кривом Роге были задействованы инструкторы и волонтеры.

"Подчеркиваю: инструкторы и волонтеры. Инструкторы у нас были те, которые призваны в состав отряда обороны, а волонтеры, которые не призванные в состав отряда обороны, они оказывали методическую помощь, не проводили занятия, они просто консультировали, показывали, рассказывали, но они также проходили инструктаж", - сказал Бритвич.

Как он рассказал, каждое утро в течение учений, которые должны были продолжаться до 8 июля, проводился общий инструктаж по обращению с оружием и для инструкторов, и для волонтеров.

Военный комиссар сообщил, что знал, что человек, который выстрелил, был специалистом по тактико-специальной подготовке, а вот относительно его участия в АТО имел информацию лишь со слов его коллег. Ранее этот человек проводил инструктажи с патрульной полицией, и "этого было достаточно" для его привлечения к занятиям, отметил военком.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

Как выяснилось, военнослужащий, ранивший журналиста, незаконно приобрел оружие, носил и хранил без предусмотреного законом разрешения. Он находится в изоляторе временного содержания под стражей, ему грозит лишение свободы до 7 лет.