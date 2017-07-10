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Дело Чийгоза: суд в третий раз отказал в вызове ключевого свидетеля

Понедельник, 10 июля 2017, 16:47
Дело Чийгоза: суд в третий раз отказал в вызове ключевого свидетеля

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" в третий раз отказал защите в вызове в качестве свидетеля муфтия оккупированного Крыма Эмирали Аблаев.

Об этом сообщил адвокат заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Николай Полозов.

"Защита была вынуждена заявить отвод суду в связи с явной заинтересованностью в исходе дела, поскольку немотивированный отказ в вызове ключевых свидетелей указывает на то, что, по всей видимости, коллегия судей знает, каким будет исход этого дела, и заинтересована в этом результате" - отметил адвокат.

Полозов также призвал муфтия прийти в суд добровольно, отметив, что это важно и для самого Аблаев, и для всех мусульман Крыма.

"Эмирали Сеитибраимович, как мусульманин, как глава мусульман Крыма Вы обязаны прийти в суд и дать правдивые показания", - отметил адвокат.

По мнению защиты, Эмирали Аблаев является ценным свидетелем, ведь может дать показания о заседании Меджлиса 25 февраля 2014, в котором он принимал участие и во время которого, по версии обвинения, был разработан план массовых беспорядков.

Николай Полозов также пояснил, что муфтий был активным участником событий 26 февраля 2014. Кроме того, по словам адвоката, для защиты важны показания Аблаев относительно обстоятельств хода предварительного расследования.

Полозов также отметил, что в суд не явились свидетель Безазиев, депутат крымского парламента, и свидетель Константинов - экс-глава Верховной Рады АР Крым. Относительно последнего суд определил, что на этой неделе он должен явиться в суд и быть допрошен.

Как известно, 22 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

В предыдущий раз арест Чийгозу продлевали так же на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения. 

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

20 июня подсудимого привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с умирающей матерью.

Больше о деле Ахтема Чийгоза читайте в материале "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю"

София Лукашова, для УП

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Темы: крымские татарыКрымправа человека
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