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На Донбассе боевики продолжают провокации и обстрелы – штаб

Понедельник, 10 июля 2017, 19:07

Пророссийские боевики с начала суток 10 раз нарушили режим перемирия на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в понедельник.

Указывается, что потерь и ранений среди украинских воинов нет.

"И хотя в целом количество обстрелов с начала суток была зафиксирована небольшая, противник и дальше, отдельными провокационными действиями, безуспешно пытался втянуть наши войска в боевое противостояние", - сообщили в пресс-центре.

"Около полуночи незаконные вооруженные формирования из минометов обстреливали наши позиции вблизи поселка Троицкое, что на Луганском направлении. А уже в час ночи там же применили 122 миллиметровую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано. Зато наиболее активно - 6 раз, наемники нарушали перемирие на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.

Как известно, 9 июля в зоне проведения антитеррористической операции погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 1 военный умер от ранений, полученных ранее.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбасс
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