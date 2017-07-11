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Климкин: Введение биометрического контроля не будет иметь последствий для граждан ЕС

Вторник, 11 июля 2017, 02:41

Предложенная Советом национальной безопасности обороны инициатива о въезде в Украину иностранных граждан по биометрическим паспортам не будет иметь практических последствий для граждан Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передают "Українські новини".

"Логика этого решения связана с угрозами, которые Россия несет в контексте попыток внутренней дестабилизации в Украине. Мы прекрасно понимаем, что в контексте безвизового режима, и безвизовый режим работает для биометрических паспортов, у нас по определению нет проблем не только с Европейским Союзом, но и со всеми странами, у которых есть биометрические паспорта... таким образом для Евросоюза это решение фактически не будет иметь особых практических последствий", - сказал он.

По его словам, данное решение будет принято, как только будут завершены технические работы, связанные с реестром биометрических данных.

"Это только первый элемент, поскольку то, что я презентовал сегодня на заседании СНБО, это именно интегрированная система (не только) контроля за въездом/выездом, но и также за перемещением внутри страны", - добавил Климкин.

Он подчеркнул важность введения процедуры предупреждения иностранными гражданами о поездке и контроля их перемещения по территории Украины.

Как сообщалось ранее, СНБО инициирует введение биометрического контроля для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинЕС
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