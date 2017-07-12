Садовый о Ryanair: Невыгодно кому-то делать людей свободными

Городской глава Львова Андрей Садовый считает, что работа лоукост-авиакомпании "Ryanair" в Украине зависит от политической воли руководства.



"Всех смутила ситуация по компании Ryanair, которая сообщила, что они прекращают сотрудничество с Украиной. Для Львова это большие потери", – цитирует его сайт Львовского горсовета.



"Если посчитать, что один клиент Ryanair ориентировочно 140 евро генерирует средств, которые идут в малый и средний бизнес города, если это умножить на тех 300 тысяч человек, которые должны были бы прилететь во Львов, то мы получим очень большие суммы – до 2 миллиардов гривен. Это средства, которые должен получить малый и средний бизнес", – заявил Садовый.



По его мнению, "если не будет принято политическое решение, будет беда".



"Я этот вопрос вчера проговаривал с премьер-министром Украины, министром транспорта, мы вчера выходили на связь с компанией Ryanair. Одна проблема – это политика. Будет воля - "Борисполь" подпишет соглашение", – заявил львовский городской голова.



"Не выгодно кому-то в Украине делать свободными большое количество людей, чтобы они могли видеть мир. Видимо, кто-то также не хочет, чтобы 300 тысяч человек приехали во Львов", – добавил Садовый.



Как известно, 15 марта во Львове ирландская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" сообщила о своих первых рейсах из Украины с октября. В частности, речь шла о 7 новых маршрутов из Львова в Берлин, Будапешт, Эйндховен, Краков, Лондон, Мюнхен, Мемминген и Вроцлав и 4 новых маршрута из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм.



Ожидалось, что пассажирское движение на рейсах компании в аэропортах Киева и Львова должно было составить 510 тысяч пассажиров.



Однако 10 июля "Ryanair" заявил об отмене своего захода в Украину и пообещал людям, которые уже приобрели билеты, вернуть средства.



Тогда Садовый сообщил: "Связался с руководством Ryanair с вопросом о судьбе подписанного договора со Львовом. Получил ответ, что ключ в Киеве. Ко Львову претензий никаких, но компания входит не в города, а в страны. А из Киева их банально турнули".





11 июля премьер-министр провел совещание из-за этого скандала и заявил, что власти возобновят переговоры с известным лоукостером.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал уволить руководителя "Борисполя". Он обвинил Павла Рябикина и главу набсовета "Международных авиалиний Украины" Арона Майберга в срыве договоренностей.

Аэропорт "Борисполь" заявил, что переговоры с "Ryanair" были обречены на провал, но он готов к аудиту переговорного процесса.

Алена Рощенко, УП