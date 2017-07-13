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РосСМИ: Два "крымских диверсанта" заключили соглашение со следствием

Четверг, 13 июля 2017, 07:26

Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в аннексированном Крыму, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию российского следствия о якобы подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Их дела, выделенные из большого расследования, вскоре будут направлены в суд для рассмотрения в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.

Адвокат Александр Попов сообщил, что получил письменное уведомление о том, что Андрей Захтей отказался от его услуг, а также других защитников — Алексея Ладина, Ильнура Шарапова и Ильи Новикова. По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве.

По словам Попова, Захтей, понимая, что дело политическое и что он "может получить очень большой срок", пытается найти "оптимальный вариант" для решения своих проблем.

Также, по его информации, досудебное соглашение с прокуратурой заключил еще один фигурант расследования — Дмитрий Штыбликов. Эту информацию "Ъ" подтвердил и его брат Алексей.

Как рассказал "Ъ" источник в правоохранительных органах РФ, Захтей и Штыбликов действительно подписали досудебные соглашения. "В рамках сделок они полностью признали свою вину и рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали", - сказал он.

При этом ранее Захтей заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Он утверждал, что его избивали. Также о пытках сообщал и другой фигурант этого дела Евгений Панов.

Кроме того, о пытках со стороны российских силовиков заявляли другие украинские политзаключенные: Олег Сенцов, Станислав Клых, бывший заключенный Геннадий Афанасьев.

ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Темы: Крымсуданнексия
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