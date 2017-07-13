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Красный крест отрицает манипуляции боевиков с гуманитаркой МККК

Четверг, 13 июля 2017, 18:15

Международный комитет Красного креста уверяет, что боевики не могут раздавать гуманитарную помощь от МККК для жителей оккупированных частей Донбасса под видом российской.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь МККК Александр Власенко.

"Со своей стороны Международный комитет Красного Креста уверяет, что раздача гуманитарной помощи от МККК под видом российской невозможна. Продуктовые и гигиенические наборы, которые МККК доставляет на территорию, неподконтрольную правительству Украины, раздают или работники МККК, или раздача происходит под их непосредственным контролем", - отметил Власенко.

Ранее издание LIGA.net со ссылкой на источники в оккупированном Луганске сообщало, что боевики выдают гуманитарную помощь Красного креста под видом помощи "братской России".

Как известно, миссия Международного комитета Красного креста доставила на временно оккупированный Донбасс более 327 тонн гуманитарной помощи.

Олег Твердь, УП

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Темы: ДонбассгуманитаркаАТО
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